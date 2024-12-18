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İnsanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış bazı antimikrobiyal madde gruplarının hayvanlarda kullanımı yasaklandı

Antimikrobiyal dirençle mücadele amacıyla insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış antimikrobiyallerin veya antimikrobiyal madde gruplarının belirlenmesi ve bu maddelerin hayvanlarda kullanımının yasaklanmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 18.12.2024 00:52
  • Giriş: 18.12.2024 00:52
  • Güncelleme: 18.12.2024 00:55
Kaynak: ANKA
İnsanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış bazı antimikrobiyal madde gruplarının hayvanlarda kullanımı yasaklandı
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İnsanlarda Belirli Enfeksiyonların Tedavisi İçin Ayrılmış Antimikrobiyallerin veya Antimikrobiyal Grupların Belirlenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile; antimikrobiyal dirençle mücadele etmek amacıyla insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış antimikrobiyallerin veya antimikrobiyal madde grupları belirlendi. Bu maddelerin hayvanlarda kullanımının yasaklanmasına karar verildi.

Listede yer alan antimikrobiyaller veya antimikrobiyal grupları, veteriner tıbbi ürünlerde veya ilaçlı yemlerde kullanılamayacak. Bu maddeleri içeren ürünlerle ilgili ruhsat başvuruları reddedilecek ve ruhsatlandırılmış olanların ruhsatları iptal edilecek.

Tebliğ, yayım tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girecek.

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