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İnsanlardan korkan yavru ayı 15 metrelik ağaca tırmandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda kaybolduğu düşünülen ve yoldan geçen araçları görünce korkan yavru ayı, 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı. Ayının ağaca tırmanışı kameraya yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 29.04.2024 22:28
  • Giriş: 29.04.2024 22:28
  • Güncelleme: 29.04.2024 22:28
Kaynak: İHA
İnsanlardan korkan yavru ayı 15 metrelik ağaca tırmandı


Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü yakınlarında dolaşan yavru ayıyı fark eden öğrenci servisinin şoförü, durumu köy muhtarı Metin Keskin’e bildirdi. Köy muhtarı yavru ayının bulunduğu bölgeye geldi. Bu esnada servis minibüsünü görerek korkan yavru ayı, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı. Yavru ayının ağaca tırmanma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Köy muhtarı Keskin, ağaçta mahsur kalan yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

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