İnsanlığa karşı suç işlemekten tutuklandı

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Uyuşturucuya karşı yürüttüğünü iddia ettiği savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararı uyarınca tutuklandı. Duterte’nin dün Hong Kong’dan Manila’ya dönerken UCM’nin hakkında çıkardığı tutuklama kararı kapsamında gözaltı alındığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi’nden yapılan açıklamada, UCM’den gönderilen tutuklama kararının INTERPOL Manila bürosuna ulaştığı "Eski Devlet Başkanı Duterte’nin gözaltına alındığı" belirtildi.

TUTUKLANMAYA HAZIRIM DEMİŞTİ

Duterte önceki gün Hong Kong’da yaptığı bir açıklamada UCM’nin hakkında bir karar çıkarması halinde tutuklanmaya hazır olduğunu söylemişti.

Uyuşturucuya karşı verdiği savaşın meşru olduğunu iddia eden Duterte, meşru müdafa dışında polise uyuşturucu şüphelilerini öldürme emri vermediğini vurgulamıştı.

BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Bu ay 80 yaşına girecek olan eski lider, UCM savcıları tarafından 30 bine yakın insanın öldürüldüğü operasyonların baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Öldürülenlerin çoğu, yoksul mahallelerde yaşayan ve sokaklarda öldürülen insanlardan oluşuyordu.

Duterte, 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Duterte’nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddia ediliyor. Duterte’nin kızı Sara Duterte, şu anda Filipinler’in başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.