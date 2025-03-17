İnsanlığa karşı suç olmalı

Haber Merkezi

Halepçe Katliamı’nda yaşamını yitirenler birçok ilde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Etkinliklerinde, "İnsanlık suçu olarak kabul edilene kadar mücadele devam edecek" denildi. Saddam Hüseyin’in 16 Mart 1988 tarihinde Kürtlerin yaşadığı Halepçe’ye dönük kimyasal silahla gerçekleştirdiği katliamın 37’nci yılında birçok kentte anka etkinliği düzenlendi.

Van Emek ve Demokrasi Platformu, kent merkezindeki Şekerbank önünde açıklama yaptı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Adana İl Örgütü, İnönü Parkı’nda açıklama gerçekleştirdi. "Halepçe Katliamı’nı unutmuyor, unutturmuyoruz" pankartının taşındığı açıklamada, "Coğrafyamızda işlenen katliamların hesabını sormak için katliamcı zihniyetlere karşı mücadelemizi kesintisiz olarak sürdüreceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti ve DBP Muş il örgütleri de, açıklama ve sinevizyon gösterimiyle katliamda yaşamını yitirenleri andı.

DEM Parti Yeksekova İlçe Örgütü’nün, Zagros İş Merkezi önünde yaptığı açıklamayı okuyan DEM Parti yöneticisi Resul Temel, ‘‘Bugün bile Kürtler soykırımdan geçiyor, katlediliyor. Sadece Halepçe ile kalmadılar, Zilan, Dersim, Roboski... Kürt halkı birçok katliamdan geçti. Bu saldırıları bir kez daha kınıyoruz” dedi. Şırnak’ın Cizre ilçesinde katliamın yıldönümü yürüyüşle protesto edildi. DEM Parti ilçe binasından Dörtyol Meydanı’na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından konuşan DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, “Hiçbir zaman unutmayacağız. O gün birçok diktatör ve devlet yapılan bu katliamı alkışlarla karşıladı. Bizler o diktatörleri ve devletleri de unutmayacağız.’’dedi.

Mardin Emek ve Demokrasi Platformu da anma etkinliği düzenlendi. Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanan kitle, “Halepçe katliamını unutmadık, unutturmayacağız” ve “Halepçe Katliamı dayê bêhna Seva tê” pankartları taşıdı. Buradan Karayolları Parkı’na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından açıklamayı okuyan DEM Parti İl Eşbaşkanı Nilüfer Elik Yılmaz, “Halepçe Katliamı insanlık suçu olarak kabul edilene kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Halepçe Katliamı’nın yıl dönümünde açıklama yaptı. İHD açıklamasında, “Soykırım suçu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Halepçe Soykırımı kurbanları için adalet talebimiz sürüyor” dedi.