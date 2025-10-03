İnsanlığa karşı suç olmalı

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Vartinis beldesinde, 3 Ekim 1993 tarihinde evleri askerlerce ateşe verilen aynı aileden 9 kişinin yakılarak katledilmesinin üzerinden 32 yıl geçti. Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Aralık 2023'te davada zamanaşımı kararı verirken temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ağır Ceza Dairesi, Haziran zamanaşımı kararını onadı.

Muş Barosu Başkanı ve dosyanın avukatı Kadir Karaçelik, kararı, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdıkların ve henüz buradan bir karar çıkmadığını ifade etti. 1993'te yaşanan katliamın, ancak 2013 yılında davaya dönüşebildiğini hatırlatan Karaçelik, "Davaya dönüşmesi ardından dosya mağduru taraflar olarak resmen sürgün edildik.

Orada da 10 yıllık bir dava takip sürecimiz oldu. Maalesef bu davada delil anlamında çok güçlü bir yerdeydik, ancak cezasızlık kültürüyle karşılaştık. Cezasızlığa götüren tüm strateji ve yollarla karşılaşmış olduk. Acele edilmesi talebimize rağmen tüm yargılama süreci çok ağırdan alındı. Verilen yargısal kararlarla sanığın firar etmesine göz yumuldu" ifadelerini kullandı.

Bir AYM süreci olduğunu ifade eden Karaçelik, katliamın zamanaşımına uğratılamayacak bir dava olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), insanlığa karşı suç olarak değerlendirdiği katliamlar hakkında pek çok kararı bulunduğunu ifade etti.