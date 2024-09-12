İnsanlığa karşı suç yokmuş!

HABER MERKEZİ

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı Meydanı'nda yapılmak istenen Barış Mitingi'ne dönük IŞİD saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 391 kişi de yaralandı.

Gar Katliamı’na dair açılan davanın 1 Temmuz'da karar duruşması görüldü. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Erman Ekici, Talha Güneş, Hüseyin Tunç, Metin Akaltın ve Erman Ekici'ye "insan öldürmekten" 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca "insan öldürmeye teşebbüs" suçundan da 379'ar kere 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Erman Ekici hakkında "insanlığa karşı suçtan" beraat verilmesine karar verdi.

Mahkeme, gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda, sanıkların "IŞİD silahlı terör örgütü adına cebir şiddet kullanarak, mevcut anayasal düzeni yıkıp yerine radikal selefi görüşler doğrultusunda bir devlet kurmak amacıyla eylemi gerçekleştirdikleri ve ülke genelinde bu amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte cebir ve şiddet içeren elverişli suçu işledikleri" belirtildi.

Erman Ekici'nin "insanlığa karşı suç"tan beraat etmesine gerekçe olarak, "insanlığa karşı suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediği" ifade edildi. Mahkeme, Ekici'nin suçlamaların aksine, IŞİD'in kurduğu düzenin amacına dair belirli suç unsurları taşımadığını ve bu nedenle insanlığa karşı suç işlediği iddiasının geçerli bulunmadığını belirtti.

Mahkeme gerekçeli kararında, insanlığa karşı suçların, belirli bir plan dahilinde ve kitleler halinde işlenmesi gereken suçlar olduğunu vurguladı. IŞİD'in amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlerin, insanlığa karşı suç tanımına uymadığını ve bu nedenle Erman Ekici'nin beraatına karar verildiğini belirtti. Kararda, IŞİD'in anayasal düzeni değiştirmeyi amaçladığı ve örgüt ideolojisi doğrultusunda bir düzen kurmayı hedeflediği, ancak bu eylemlerin insanlığa karşı suç olarak değerlendirilmediği ifade edildi.