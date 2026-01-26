İnsanlık Ay’a dönüyor: Artemis II için olası fırlatma tarihleri açıklandı

İnsanlığın Ay’a son kez ayak bastığı 1972 yılından bu yana uzay yarışında dengeler defalarca değişti. Soğuk Savaş’ın sembolü olan Ay görevleri, bugün çok daha karmaşık bir denklem içinde yeniden gündemde. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Artemis II göreviyle 50 yıl sonra ilk kez insanlı bir Ay uçuşunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

NASA’nın Artemis programı kapsamında yürütülen Artemis II görevinin, 2026 yılının ilk aylarında fırlatılması planlanıyor. Görev, Ay yüzeyine iniş içermiyor; ancak dört astronotun Ay yörüngesine kadar gidip Dünya’ya geri dönmesini kapsıyor. Bu yönüyle Artemis II, Apollo döneminden bu yana gerçekleştirilecek ilk insanlı Ay yolculuğu olma özelliğini taşıyor.

4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

Görevde yer alacak mürettebat; Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen’dan oluşuyor. Astronotlar, Orion uzay aracıyla Dünya’dan ayrılarak Ay’ın etrafında geniş bir yörünge izleyecek. Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan uçuş, derin uzayda insanlı görevlerin güvenliği açısından kritik testler içerecek.

Artemis II’nin en önemli yönlerinden biri, Ay’a kalıcı dönüş stratejisinin ilk ciddi adımı olması. NASA, bu görevle birlikte yalnızca astronotları değil; yeni nesil yaşam destek sistemlerini, iletişim altyapılarını ve uzun süreli uzay yolculuklarında karşılaşılan fizyolojik riskleri de test etmeyi hedefliyor.

AYDA YENİDEN İNSAN ADIMLARI HEDEFİ

Programın bir sonraki aşaması olan Artemis III ile insanlı Ay inişinin yeniden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bu inişin, Ay’ın güney kutbu bölgesinde yapılması ve burada uzun vadeli bilimsel çalışmaların başlaması planlanıyor. NASA, Ay’ı artık “gidilip dönülen” bir hedef değil, Mars yolculuğunun ara istasyonu olarak konumlandırıyor.