İnsanlık Ay’a dönüyor: Artemis II için olası fırlatma tarihleri açıklandı
NASA, Apollo 17’den bu yana ilk insanlı Ay yolculuğu olacak Artemis II görevi için Şubat-Nisan 2026’yı kapsayan fırlatma pencerelerini açıkladı. Görev, Ay yörüngesine kadar insanlı uçuşu hedefliyor.
İnsanlığın Ay’a son kez ayak bastığı 1972 yılından bu yana uzay yarışında dengeler defalarca değişti. Soğuk Savaş’ın sembolü olan Ay görevleri, bugün çok daha karmaşık bir denklem içinde yeniden gündemde. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Artemis II göreviyle 50 yıl sonra ilk kez insanlı bir Ay uçuşunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.
NASA’nın Artemis programı kapsamında yürütülen Artemis II görevinin, 2026 yılının ilk aylarında fırlatılması planlanıyor. Görev, Ay yüzeyine iniş içermiyor; ancak dört astronotun Ay yörüngesine kadar gidip Dünya’ya geri dönmesini kapsıyor. Bu yönüyle Artemis II, Apollo döneminden bu yana gerçekleştirilecek ilk insanlı Ay yolculuğu olma özelliğini taşıyor.
4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT
Görevde yer alacak mürettebat; Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen’dan oluşuyor. Astronotlar, Orion uzay aracıyla Dünya’dan ayrılarak Ay’ın etrafında geniş bir yörünge izleyecek. Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan uçuş, derin uzayda insanlı görevlerin güvenliği açısından kritik testler içerecek.
Artemis II’nin en önemli yönlerinden biri, Ay’a kalıcı dönüş stratejisinin ilk ciddi adımı olması. NASA, bu görevle birlikte yalnızca astronotları değil; yeni nesil yaşam destek sistemlerini, iletişim altyapılarını ve uzun süreli uzay yolculuklarında karşılaşılan fizyolojik riskleri de test etmeyi hedefliyor.
AYDA YENİDEN İNSAN ADIMLARI HEDEFİ
Programın bir sonraki aşaması olan Artemis III ile insanlı Ay inişinin yeniden gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bu inişin, Ay’ın güney kutbu bölgesinde yapılması ve burada uzun vadeli bilimsel çalışmaların başlaması planlanıyor. NASA, Ay’ı artık “gidilip dönülen” bir hedef değil, Mars yolculuğunun ara istasyonu olarak konumlandırıyor.
NASA, Artemis II görevi için tek bir kesin fırlatma tarihi yerine birden fazla “fırlatma penceresi” tanımlamış durumda. Ajansın paylaştığı takvime göre en erken ve en güçlü ihtimal, 6–11 Şubat 2026 tarihleri arasındaki ilk pencere. Bu dönem, Ay’ın konumu ile Dünya’ya dönüş açıları açısından en elverişli zaman aralığı olarak değerlendiriliyor.
Bu pencerenin kaçırılması halinde ikinci alternatif 28 Şubat–13 Mart 2026 tarihleri arasında devreye girecek. Görev için tanımlanan üçüncü ana zaman aralığı ise 1–6 Nisan 2026 olarak öne çıkıyor. Teknik ve yörüngesel koşulların elvermesi durumunda, 30 Nisan 2026’ya kadar daha sınırlı ek fırlatma fırsatları da bulunuyor.
NASA’nın “pencere” sistemiyle ilerlemesinin temel nedeni, Artemis II’nin Ay çevresinde geniş bir yörünge izleyecek olması. Bu durum, Ay’ın Dünya’ya göre konumu, güvenli dönüş açısı ve aydınlatma koşullarını kritik hale getiriyor. Ayrıca her gün için yalnızca saatlerle sınırlı kısa fırlatma aralıkları bulunuyor. Hava koşulları, roket ve Orion kapsülüne ilişkin son testler ya da güvenlik kontrolleri de bu pencerelerin ertelenmesine yol açabiliyor.
Görev, Florida’daki Kennedy Space Center’da bulunan Launch Complex 39B rampasından fırlatılacak. NASA, nihai fırlatma tarihinin ancak tüm sistem testleri tamamlandıktan ve mürettebatın uçuşa resmen “hazır” olduğu ilan edildikten sonra duyurulacağını vurguluyor.