İnsansı robotlar yarı maratonda dünya rekoru kırdı

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen yarı maraton organizasyonu, spor ile teknolojiyi aynı parkurda buluşturdu.



İnsan koşucularla insansı robotların birlikte yarıştığı etkinlikte, robotlar yarı maraton mesafesinde insan performansının ötesine geçen dereceler elde etti.

“Pekin E-Şehir Yarı Maratonu ve İnsansı Robot Yarı Maratonu” adıyla düzenlenen organizasyonda, 21,1 kilometrelik parkuru tamamlayan insansı robotlar, yarı maraton dünya rekorunun altına inmeyi başardı.

Çinli teknoloji şirketi Honor tarafından geliştirilen bir robot modeli, 50 dakika 26 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Aynı modelin farklı ekipler tarafından kullanılan diğer versiyonları ise 50 dakika 56 saniye ve 53 dakika 1 saniyelik sürelerle finiş gördü.

REKOR KİPLİMO'YA AİT

Yarı maraton dünya rekoru erkeklerde Jacob Kiplimo’ya ait bulunuyor. Ugandalı atlet, Mart 2026’da Lizbon’da düzenlenen yarışta 57 dakika 20 saniyelik derecesiyle rekor kırmıştı. Kadınlarda ise en iyi derece, 2021 yılında Valencia’da 1 saat 2 dakika 52 saniyeyle Letesenbet Gidey tarafından elde edilmişti.

Yarışta binlerce insan koşucu parkurda yer alırken, insansı robotlar güvenlik amacıyla metal bariyerlerle ayrılan paralel hatta koştu.

Robotların yer aldığı kategoride teknoloji şirketleri, üniversiteler ve araştırma merkezlerinden oluşan ekipler toplam 105 farklı robotla yarışa katıldı.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen organizasyonda birçok robot parkuru tamamlamakta zorlanmış, denge kaybı ve teknik arızalar nedeniyle yarış dışı kalmıştı.

SORUNSUZ TAMAMLANDI

Bu yıl ise robotların hem hız hem de denge ve koordinasyon açısından önemli bir gelişim gösterdiği, yarışın daha sorunsuz tamamlandığı gözlendi.

İnsansı robotların kısa sürede kaydettiği ilerleme, Çin’in bu alana yaptığı yatırımların etkisini ortaya koyuyor.

Pekin yönetimi, yapay zekâ ile birlikte insansı robot teknolojisini stratejik alanlardan biri olarak değerlendirirken, bu tür robotların afet müdahalesinden sanayi üretimine, yaşlı bakımından tehlikeli atık temizliğine kadar birçok alanda kullanılabileceği öngörülüyor.