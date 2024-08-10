Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE NOKTASINDA GEREKLİ HASSASİYET GÖSTERİLECEK

Bu paylaşımın ardından Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada 21.30'da Instagram'a erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu şu ifadelere yer verdi:

Katalog suçları kapsamında olan içerikler kaldırılacak. görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Yasaların ihlali sözkonusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak koruncaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir.

Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır.

"21.30'DA ERİŞİM ENGELİ KALKIYOR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.

8 GÜN SONRA ERİŞİM ENGELİ SONA ERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun saat 21.30'da engelin kaldırılacağına yönelik açıklamasından sonra kullanıcılar Instagram'a ulaşabildi. 8 gün süren Instagram erişim engeli sona erdi.