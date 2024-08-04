Instagram'a erişim engeli kalıcı olabilir mi?

2 Ağustos Cuma günü, BTK tarafından erişime engellenen Instagram'ın ne zaman açılacağı konusu belirsizliğini koruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli hakkında "Kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" açıklaması yapmıştı.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişimi engellenen Instagram'ın ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz tarihinde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımının platform tarafından kaldırıldığını söylemiş, 2 Ağustos Cuma günü ise BTK platforma erişim engeli getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yasağın kaldırılması için Instragram'ın Türkiye'nin istediği kurallara uyması gerektiğini söyledi.

"Bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var" diyen Uraloğlu, . "Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Hali hazırda Instagram'ı VPN kullanarak kullanmak mümkün.

Ancak, e-ticaret açısından da önemli bir platform olan Instagram'ın erişime engellenmesi işletmeler açısından ekonomik bir problemi de beraberinde getiriyor.

ETİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram'ın kapatılmasının e-ticarette günlük 1,9 milyar TL’lik bir ciro kaybı anlamına geldiğini belirtiyor.

"KANUNA UYDUKLARI ANDA INSTAGRAM AÇILIR"

Yasağın kaldırılması için Instagram'dan hamle beklediklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram hakkında "Kanuna uydukları anda Instagram açılır, kendilerini uyardık karşılık bulmadı" demişti.

Uraloğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız."

DİĞER PLATFORMLARIN KAPANMASI GÜNDEMDE Mİ?

Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Uraloğlu, "Hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Birçok söylediğimiz şeyi de yerine getirdiklerini söyleyebilirim; ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor. Özellikle hem kanuni, hukuki olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz tarihinde sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümünden sonra bir taziye mesajı yayınlamıştı.

Fahrettin Altun, Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımlarını engellediğini belirterek, "Heniye'nin şehadetinden dolayı insanların taziye mesajını yayınlamamasını herhangi bir sebep göstermeden sosyal medya platformunu Instagram'ı da ben de kınıyorum. Bu, çok açık ve net bir sansürdür" ifadelerini kullanmıştı...

Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

INSTAGRAM' HANGİ ÜLKELERDE YASAK? ÇİN Bütün batı menşeili sosyal medya uygulamalarını yasaklayan Çin'de Facebook, Instagram ve X'in benzerleri ve Çin merkezli uygulamalar kullanılabiliyor. KUZEY KORE Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de bütün sosyal medya platformları kullanıma kapalı. İRAN İran'da yıllardır birçok sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor. Ülkede yaşayanlar VPN gibi yollar ile bu yasakları deliyor. TÜRKMENİSTAN Türkmenistan'da popüler sosyal medya platformları yasaklı durumda. RUSYA Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Rusya, X, Facebook, LinkedIn ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim engeli getirdi.

GÜNLÜK 1,9 MİLYAR TL'LİK CİRO KAYBI

Instagram'ın kapanması ekonomi alanında da olumsuzluklara neden oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, e-ticaretin yüzde 10’unu sosyal medyanın oluşturduğunu belirterek, Instagram'ın kapatılmasının e-ticarette günlük 1,9 milyar TL’lik bir ciro kaybı anlamına geldiğini söyledi.