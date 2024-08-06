Instagram'a erişim sorunu: Mahkeme, BTK’ye açılan davayı üst mahkemeye gönderdi

Ankara 18. İdare Mahkemesi, 3 Ağustos’ta Instagram’ı erişime engelleme kararına ilişkin BTK’ye açtığı dava dosyasını Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, yürütmeyi durdurma talebi hakkında karar vermedi.

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) Bilgi Teknolojileri Kurum'nun (BTK) Instagramı yasaklamasına karşı açtığı dava dosyasını bir üst mahkemeye gönderdi.

MLSA'da yer alan habere göre, Hukuk Birimi, 3 Ağustos’ta BTK’nin Instagram’ı erişime engellemesini yargıya taşıarak kararın durdurulmasını ve iptalini istedi.

Dava hakkında, 5 Ağustos’ta karar veren Ankara 18. İdare Mahkemesi, BTK’ye karşı açılan diğer davalar ile MLSA’nın açtığı dava arasında konu bakımından bağlantı olduğunu söyleyerek dosyaları birleştirmek üzere Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

KARAR VERİLECEK

Bölge İdare Mahkemesi, MLSA’nın açtığı davanın da arasında bulunduğu yedi davayı birleştirdikten sonra, davayı yetkili mahkemeye gönderecek. Yetkili mahkeme, yürütmeyi durdurma talebi hakkında da karar verecek.

MLSA, Instagram’a getirilen erişim engelini, kararın verilmesinin hemen ardından 3 Ağustos’ta yargıya taşıdı. Erişim engeli nedeniyle ifade, basın, bilgiye erişim ve haberleşme özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirten MLSA, BTK’nin işleminin durdurulmasını ve iptalini talep etti.

MLSA, BTK’nin kararında kamu yararının bulunmadığını vurgulayarak, 57 milyon kullanıcının haklarının ihlal edildiğini, günlük 2 milyar liralık ticaretin sekteye uğradığını, sadece KDV kaybının günlük 400 milyon TL olduğunu söyledi.