Instagram'a getirilen erişim engeli Meta'ya ne kadara mal olacak?

BTK kararıyla engellenen Instagram'ın kullanıcı başına elde ettiği reklam gelirinden uğrayacağı zarar yıllık 590 milyon dolar olabilir.

Instagram'ın Türkiye'de platforma erişimin engellenmesi sonrası Meta'ya çıkabilecek fatura merak konusu oldu.

Truelist'in hesaplamalarına göre Instagram, her bir kullanıcı başına global bazda 7.91 dolarlık bir gelir elde ediyor. Bunun tamamı kâr değil ama operasyonel gelir anlamında toplam 57 milyon kullanıcının kullandığı Instagram için operasyonun durması, yaklaşık olarak yıllık 451 milyon dolarlık bir gelir kaybı anlamını taşıyor. Bu da her bir gün için yaklaşık 1.2 milyon dolarlık bir kayba denk düşüyor.

CNBC-e'nin aktardığına göre, Meta'nın yıllık bilançosunda hem Facebook hem de Instagram'ın toplam gelirinin toplam kullanıcı sayısı (2 milyar kullanıcı) üzerinden elde ettiği reklam gelir 38.7 milyar dolar seviyesinde.

Buradan hesapla Meta'nın resmen açıkladığı kullanıcı başına reklam geliri 10.10 dolara denk düşüyor. Buradan bir hesap yapıldığında ise Türkiye'deki 57 milyon kullanıcı üzerinde 576 milyon dolarlık yıllık bir reklam geliri rakamına ulaşılıyor. Bu da günlük 1.6 milyon dolarlık operasyon üzerinde etkili olabileceği anlamına geliyor.