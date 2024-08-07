Instagram, Ali Erbaş'ın Haniye paylaşımını sildi

Instagram'ın çatı şirketi Meta, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Hamas lideri İsmail Haniye’yle ilgili 31 Temmuz'da yayınladığı ‘taziye’ mesajını sildi.

Instagram'ın çatı şirketi Meta, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için 31 Temmuz'da yayınladığı ‘taziye’ mesajını 5 gün sonra sildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, yaşananı 'skandal’ olarak niteledi.

X hesabından paylaşım yapan Orhan, “Sadece Şehid Haniye’nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak Instagram üzerinden” dedi.

Cuma günü Facebook’ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı.



Meta İnstagramda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın… pic.twitter.com/CKkJJjRMiw — Burak Orhan 🇹🇷🇵🇸 (@Burakorhan0) August 6, 2024

Erbaş’ın silinen mesajında şu ifadeler yer alıyordu:

“Tahran’da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Haniye’ye Cenab-ı Hak’tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin’in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”