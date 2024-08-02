Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman açıklanacak? Instagram neden kapatıldı? BTK Instagram erişim engeli kararı

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram isimli sosyal medya platformuna bugün sabah erken saatlerden itibaren erişim sağlanamaması sebebiyle kullanıcılar Instagram çöktü mü araştırması yapıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili üstü kapalı bir açıklama yaparken Instagram ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. 2 Ağustos 2024 itibariyle BTK Instagram'a erişim engeli getirdiğini açıkladı. Instagram kullanıcıları ise BTK'ye tepki gösteriyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden kapatıldı? Instagram ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

2 Ağustos 2024 günü ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a kullanıcıların erişim sağlayamaması sebebiyle çok sayıda yurttaş Instagram çöktü mü araştırması yapıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram sosyal medya uygulamasına erişim engeli getirmesi sebebiyle kullanıcılar duruma itiraz ediyor. BTK erişim engelinin neden getirildiğine ve engelin ne kadar süreceğine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Ülkemizde ise yurttaşlar Instagram çöktü mü? Instagram ne zaman açıklanacak sorularını gündeme getiriyor. Peki, 2 Ağustos 2024 BTK Instagram'a erişim engeli nedir? Instagram neden kapatıldı? İşte detaylar!

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram çöktü mü sorusu ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan instagram uygulamasına kullanıcıların erişim sağlayamaması sebebiyle gündemde. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim 2 Ağustos 2024 tarihi itibariyle engellendi.

INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Instagram uygulamasını kapatan BTK'nin internet sitesinde instagram sosyal medya platformunun neden kapatıldığına ve ne kadar süreceğine dair bir açıklama yapmadı.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İnternette yurttaşlar instagram ne zaman açılacak sorusuna yanıt ararken BTK'nin neden Instagram'ı kapattığına dair resmi bir açıklama bulamaması da tartışma konusu oldu.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.