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Instagram'da silahlı fotoğraf paylaşan şüpheli tutuklandı

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli K.A. polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Yurt
  • 10.02.2025 00:36
  • Giriş: 10.02.2025 00:36
  • Güncelleme: 10.02.2025 00:38
Kaynak: İHA
Instagram'da silahlı fotoğraf paylaşan şüpheli tutuklandı
FOTOĞRAF: İHA

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden silahlı fotoğraf paylaşımı yapan şüpheli K.A. polis ekipleri tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre 7 Şubat günü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmaları doğrultusunda K.A. isimli bir şahsın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden pompalı tüfek ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi.

Konuya ilişkin başlatılan çalışma sonucu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada şüpheli, av tüfeği ile yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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