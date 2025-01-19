Instagram'ın yeni güncellemesi tepki çekti: Şirket nedenini açıkladı

Sosyal medya platformu Instagram, profil sayfalarında görünen fotoğrafların boyutlarında bir değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik tepkiye neden oldu.

Instagram’ın profil kısmında görünen fotoğrafların boyutu kare(ydi). Gelen son güncelleme ile birlikte bu formattan vazgeçilip yerine 4:5 olacak şekilde, dikdörtgen bir tasarıma geçildi.

NEDEN GÜNCELLENDİ?

NTV'nin haberine göre; Instagram, Ağustos 2024'te belirli kullanıcılar üzerinde dikdörtgen ızgarayı test etmeye başlamıştı. Ancak, bu değişikliğin temelleri çok daha önce atıldı. Üç yıl önce X (Twitter) platformunda haberi duyuran Alessandro Paluzzi’ye göre, bu yenilik 2022’den beri gündemdeydi.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, değişikliğin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Kare, Instagram’a sadece kare fotoğraflar yükleyebildiğimiz günlerden kalma bir özellikti. Bugün Instagram’a yüklenenlerin büyük çoğunluğu dikey. Bunları kare olarak kırpmak oldukça zorlayıcı" dedi.

Değişikliğin ilk aşamada can sıkıcı olabileceğini kabul eden Instagram başkanı, bunun uzun vadede daha iyi olacağını belirtti.

Instagram’ın bu güncellemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Birçok kullanıcı, yeni düzenlemeye alışmaya çalışırken zorluk yaşarken dijital grafik tasarımcısı olan bir kullanıcı "Dijital grafik tasarımcısı olarak, ızgara yönelimini bozan Instagram güncellemesi kadar rahatsız olduğum bir şey olmamıştı. Yıllarımı, Instagram için mükemmel şekilde sığacak 1080×1080 grafikler yapmaya harcadım," şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Ayrıca takipçi ve takip edilen sayılarının gösterildiği bölüm de biraz daha sola dayalı yerleştirildi.