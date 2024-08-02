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Instagram sansürü, Hande Fırat'a bile 'pes' dedirtti

Sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline yandaş basın mensubu Hande Fırat da tepki gösterdi.

Medya
  • 02.08.2024 17:04
  • Giriş: 02.08.2024 17:04
  • Güncelleme: 02.08.2024 17:12
Kaynak: Haber Merkezi
Instagram sansürü, Hande Fırat'a bile 'pes' dedirtti

BTK tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesi, iktidar yandaşı basın mensubu Hande Fırat'a bile 'pes' dedirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "Yıl 2024 ! Her şey şaka olmalı" yazdı.

Instagram sansürüyle ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, platformun Türkiye'nin talep ettiği koşulları yerine getirmediğini ve çifte standart uygulandığını savunmuştu.

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