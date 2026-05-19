Instagram Şipşak (Instants) Nasıl Kapatılır?

Instagram Şipşak nasıl kapatılır? Instagram’ın yeni özelliklerinden biri olan Şipşak, kullanıcıların anlık fotoğraf ve durum paylaşımlarını hızlıca arkadaşlarıyla paylaşmasını sağlıyor. Ancak bazı kullanıcılar gizlilik, görünüm veya kullanım alışkanlığı nedeniyle bu özelliği kapatmak istiyor.

INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram Şipşak, kullanıcıların o anki durumlarını ve fotoğraflarını hızlı biçimde paylaşmasına imkan veren yeni bir özelliktir. Hikayeler ve Notlar özelliklerine benzer şekilde çalışan bu sistem, anlık paylaşımı daha görünür hale getirmeyi amaçlar.

Şipşak içerikleri, belirli süre boyunca takipçiler ya da seçilen yakın arkadaşlar tarafından görüntülenebilir. Bu nedenle bazı kullanıcılar “Instagram Şipşak kapatma” işlemini araştırıyor.

INSTAGRAM ŞİPŞAK KAPATMA ADIMLARI

Instagram Şipşak özelliğini kapatmak için uygulama içindeki ayarlar bölümünden içerik tercihleri ekranına girmeniz gerekiyor.

Instagram uygulamasını açın. Sağ alt köşeden profilinize girin. Sağ üstteki üç çizgi menüsüne dokunun. Ayarlar ve Gizlilik bölümünü açın. Arama çubuğuna İçerik Tercihleri yazın. Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle seçeneğini bulun. Bu seçeneğe dokunarak özelliği devre dışı bırakın.

ŞİPŞAK İÇERİKLERİ GELEN KUTUSUNDA NASIL GİZLENİR?

Instagram Şipşak içeriklerini kapatmak isteyen kullanıcıların “Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle” seçeneğini aktif hale getirmesi gerekir. Buton griye döndüğünde özellik hesabınız için pasif duruma gelir.

INSTAGRAM ŞİPŞAK NEDEN KAPATILMAK İSTENİYOR?

Şipşak özelliği, hızlı ve anlık paylaşımı öne çıkarsa da herkes için uygun olmayabilir. Bazı kullanıcılar daha sade bir Instagram deneyimi istediği için, bazıları ise gizlilik endişeleri nedeniyle bu özelliği kapatmayı tercih edebilir.

Instagram Şipşak ne işe yarar?

Instagram Şipşak, kullanıcıların anlık fotoğraf ve durumlarını hızlıca paylaşmasını sağlayan bir özelliktir.

Instagram Şipşak tamamen kapatılabilir mi?

Şipşak içerikleri, ayarlar bölümündeki “Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle” seçeneğiyle pasif hale getirilebilir.

Instagram Şipşak ayarı nerede?

Şipşak ayarına Profil, Ayarlar ve Gizlilik, İçerik Tercihleri adımları üzerinden ulaşılabilir.

Şipşak gizlenince ne olur?

Şipşak içerikleri gelen kutusunda görünmez hale gelir ve özellik kullanıcı deneyiminde pasifleşir.

Instagram Şipşak kapatma işlemi birkaç adımda yapılabiliyor. Profil menüsünden Ayarlar ve Gizlilik bölümüne girip İçerik Tercihleri kısmından “Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle” seçeneğini kullanarak bu yeni özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.