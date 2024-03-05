İnstagram ve Facebook'a erişim sağlanamıyor

Meta çatısında bulunan Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı sosyal ağlarda sunucu problemi yaşanıyor.

Bazı Facebook ve Instagram kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarından çılkış yaptıklarını ileten bir mesaj gördüklerini belirtti. Sorunun, hesapların kapatılmasından ziyade teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

Her 2 sosyal medya platformuna giriş yapmaya çalışan kullanıcılar içerik yenileyemiyor ve Facebook tarafında bazı kullanıcıların oturumları da kapatılmış durumda.