Instagram yasağı kalktı mı? Instagram’a erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

Instagram'a yönelik yasak üçüncü gününü geride bırakırken, "Instagram yasağı kalktı mı? Instagram’a erişim engeli ne zaman kaldırılacak?" sorularına yanıt aranıyor. Gözler resmi açıklamalara çevrilirken, Kabine toplantısının ardından açıklamanın gelebileceği konuşuluyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram’a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen yasak üçüncü gününü de geride bırakırken, gözler bugünkü Kabine toplantısına çevrildi.

Instagram yasağı kalkacak mı sorusunun yanıtının bu toplantı sonrasında yanıtlanması ihtimali doğdu.

INSTAGRAM YASAĞI NEDEN KONDU?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada Instagram’ın Türkiye’nin kanunlarına uymadığını söyledi. İnstagram yasağı hakkında konuşan Altun, “Hukukumuza, egemen haklarımıza, vatandaşlarımızın ifade özgürlüğüne saygı duyun. Terörizme, örgütlü suçlara zemin hazırlamayın. Türk yargısıyla emniyetiyle kurumlarıyla işbirliği yapın” dedi.

INSTAGRAM YASAĞININ SEBEBİ

Instagram’a erişim engeli getirilmesinin nedeni olarak Katalog suçlar gösteriliyor. Katalog suçlar kapsamını; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin varlığı oluşturuyor. Bu tarz içeriklerin sosyal medya platformlarından çıkarılması zorunlu kılınıyor.

INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI?

5 Ağustos itibariyle Instagram’a erişim yasağı henüz kaldırılmış değil.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile Instagram yetkileri arasındaki görüşmeden olumlu sonuç alındığı basında yer alırken, Instagram'a 3 şart sunulduğu ifade edildi. Instagram yasağının kalkması için, “Tüketici haklarına dikkat edin. Katalog suç içerikleri ve PKK içeriklerini kaldırın” şartlarının sunulduğu iddia edildi.

INSTAGRAM HANGİ ÜLKELERDE YASAK?

Sosyal medya platformu Instagram; Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran’da engelli siteler arasında yer alıyor.