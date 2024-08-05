Instagram yasağına ilişkin kritik toplantı: Temsilciler, Bakan Uraloğlu ile görüşecek

Sosyal medya platformu "Instagram"a getirilen erişim engeli sürüyor. Instagram temsilcileri bugün saat 13.30'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşecek. Görüşme olumlu geçerse Instagram birkaç saat içinde kullanıma açılabilir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagrama getirilen erişim engeline ilişkin, platform temsilcileri ile bugüğn öğleden sonra bir araya geleceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden paylaşımda bulunan Uraloğlu, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.



Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 5, 2024

Bakan Uraloğlu ve Instagram temsilcileri arasındaki gösrüşmenin saat 13.00'te gerçekleştirilmesi bekleniyor.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos itibarıyla erişim engeli getirmişti.

Sosyal medya kullanıcıları yasağa tepki gösterirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yasak kararının platformun uyarılara rağmen "katalog suçları" dikkate almaması gerekçesiyle alındığını savunmuştu.