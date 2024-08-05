Instagram yasağına ilişkin kritik toplantı: Temsilciler, Bakan Uraloğlu ile görüşüyor

Sosyal medya platformu "Instagram"a getirilen erişim engeli sürüyor. Instagram temsilcileri bugün saat 13.30'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Görüşme devam ediyor.

Güncel 05.08.2024 11:36 Giriş: 05.08.2024 11:36

Güncelleme: 05.08.2024 16:03 Kaynak: Haber Merkezi