Instagram yasağının gerekçesi açıklandı

Sosyal medya platformu "Instagram"a getirilen erişim engeline ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, platformun Türkiye'nin talep ettiği koşulları yerine getirmediğini, çifte standart uygulandığını savundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin ölümüne ilişkin taziye mesajlarının engellendiği gerekçesiyle platformu "sansür" uygulamakla eleştirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu "Instagram"a getirilen erişim engeline yönelik bir açıklama yaptı.

Sayan, "X" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarının Batılı ülkeler söz konusu olduğunda birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını gördüklerini ve aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ettiklerini söyledi.

Platformun Türkiye'de temsilcilik açma talebine olumsuz yanıt verdiğini anımsatan Sayan, "Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. 'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sayan'ın açıklaması şöyle:

"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

"'BİLDİĞİMİ OKURUM, İSTEDİĞİMİ YAYINLARIM, İSTEDİĞİMİ YAYINLAMAM' DİYORLAR"

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik.

Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. 'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.



Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.



Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları… — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) August 2, 2024