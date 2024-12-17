İntak ne demek? İntak kelimesinin kökeni, intak özellikleri, örnek paragraflar, örnek cümleler ve

Türk edebiyatında anlatımı güçlendiren ve özellikle fabl türünde sıkça kullanılan söz sanatlarından biri olan intak, sınavlarda ve paragraf sorularında karşımıza çıkmaktadır.

Bu makalede intak nedir, TDK sözlük anlamı, intak kelime kökeni gibi sorulara detaylı yanıtlar verilecek, örneklerle açıklamalar yapılacak.

Ayrıca 5 adet Türkçe paragraf sorusu örneği ve 10 adet intak içeren cümle sunulacaktır.

İNTAK NEDİR?

İntak, insan dışı varlıkların, hayvanların ya da doğa olaylarının konuşturulması sanatıdır. Bu sanat, anlatımı daha canlı ve etkileyici hale getirmek için kullanılır. İntak, aynı zamanda kişileştirme (teşhis) sanatının bir adım ötesidir. Teşhiste insan özelliği verme varken, intakta varlıklar konuşturulur.

İNTAK TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre intak şöyle tanımlanıyor: “İntak, insan dışı varlıkların, hayvanların ve cansız nesnelerin konuşturulması sanatıdır.”

İntak Örneği: “Karga, tilkiye dönerek: ‘Bunu nasıl yersin?’ dedi.”

İNTAK KELİME KÖKENİ NEDİR?

İntak kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür.

“N-T-K” kökünden türeyen intak, “konuşturmak” anlamına gelir. Arapçada nutuk kelimesi de bu kökten gelir ve konuşma anlamını taşır.

İNTAK SANATININ ÖZELLİKLERİ

İnsan dışı varlıklar konuşur ve insan gibi davranır.Anlatımı daha etkileyici ve akılda kalıcı hale getirir.

Özellikle fabl türünde kullanılır.İntak sanatında çoğu zaman bir ders veya mesaj verilir.

TÜRKÇE PARAGRAF SORULARINDA İNTAK ÖRNEKLERİ

Örnek 1“Yağmur damlaları pencereye vurarak: ‘Bizi neden içeri almıyorsun?’ diye sitem ediyordu. Dışarıda fırtına esiyor, rüzgâr da onlara eşlik ediyordu.”

Açıklama: Bu paragrafta yağmur damlaları insan gibi konuşarak intak sanatı yapılmıştır. Burada doğa olayları konuşturulmuş ve sitem ettirilmiştir.

Örnek 2“Yaşlı meşe ağacı genç fidanlara: ‘Ben de bir zamanlar sizin gibi küçüktüm ama zamanla büyüdüm’ diyerek öğüt veriyordu.”

Açıklama: Meşe ağacı konuşturularak insana özgü bir özellik kazandırılmıştır. Burada intak sanatı örneği vardır.

Örnek 3“Kedinin, fareye dönerek ‘Bu sefer seni affediyorum, ama bir daha yakalanma!’ demesi, fırtına öncesi sessizliği bozdu.”

Açıklama: Kedi ve fare konuşturulmuş, bu durum intak sanatı örneği olarak kullanılmıştır. Özellikle fabl türünde sık görülen bir örnektir.

Örnek 4“Kalem, deftere dönerek: ‘Beni böyle hızlı kullanırsan yorulurum,’ diye şikâyet etti. Defter de sayfalarını kıpırdatarak cevap verdi: ‘Haklısın, biraz yavaş ol.’”

Açıklama: Bu cümlede kalem ve defter konuşturularak intak sanatı kullanılmıştır. İnsan dışı nesnelere konuşma özelliği verilmiştir.

Örnek 5“Köpek, kaplumbağaya gülerek: ‘Neden bu kadar yavaş yürüyorsun?’ dedi. Kaplumbağa ise ağırbaşlı bir tavırla cevap verdi: ‘Sabırla yol alırım, ama eninde sonunda varırım.’”

Açıklama: Köpek ve kaplumbağa konuşturulmuş, bir ders verilmek istenmiştir. Bu durum intak sanatı örneğidir.

10 TANE İNTAK İÇEREN CÜMLE

“Ayçiçeği, güneşe bakarak: ‘Sana her gün dönmekten yoruldum,’ diye fısıldadı.”

“Rüzgâr, ağaçlara: ‘Bugün biraz sert eseceğim, hazır olun!’ dedi.”

“Kitap, rafta duran arkadaşlarına: ‘Beni ne zaman okuyacaklar acaba?’ diye sordu.”

“Saat, insana: ‘Vakit daralıyor, biraz daha hızlı ol!’ diye uyardı.”

“Çaydanlık, ocaktaki arkadaşına: ‘Seni geçeceğim, ilk ben kaynayacağım!’ dedi.”

“Kar tanesi yere düşerken: ‘Burası ne kadar soğukmuş!’ diye söylendi.”

“Güneş, denize veda ederken: ‘Yarın tekrar buluşacağız,’ dedi.”

“Yaprak, rüzgâra: ‘Beni nereye götüreceksin?’ diye korkuyla sordu.”

“Kalem, yazdığı sayfaya: ‘Seninle harika bir hikâye yazıyorum,’ diye sevindi.”

“Deniz dalgaları sahile çarparak: ‘Bugün çok yorgunum,’ diye hüzünle seslendi.

İNTAK İLE TEŞHİS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Teşhiste insan dışı varlıklara insana özgü özellikler verilir, intakta ise bu varlıklar konuşturulur.

İNTAK EN ÇOK NEREDE KULLANILIR?

Fabl türü başta olmak üzere masallar, öyküler ve edebi metinlerde sıkça kullanılır.

İNTAK ÖRNEKLERİ NELERDİR?

“Dağ, buluta: ‘Bu yükü taşıyamam,’ dedi.”

İNTAK SINAVDA NEDEN ÖNEMLİDİR?

Türkçe paragraf soruları için intak örneklerini öğrenmek büyük bir avantaj sağlar.