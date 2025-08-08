Intel CEO'su'ndan Trump'ın istifa çağrısına yanıt

Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan, kendisine istifa çağrısı yapan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yaptığı açıklamada, "Gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimi ile temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

TAN'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Tan, kendisine istifa çağrısında bulunan Trump’a yazılı açıklamayla yanıt verdi. Yaklaşık 40 yıldır ABD’yi evi olarak kabul ettiğini ve Intel’e liderlik etmeyi "ayrıcalık" gördüğünü ifade eden Tan, Walden International ve Cadence Design Systems'deki görevleri hakkında pek çok yanlış bilgi dolaştığını belirtti.

Kariyeri boyunca tüm dünyadan insanlarla ilişkiler kurduğunu ve daima yasalar ile standartlar doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Tan, "Gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimi ile temas halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Tan, Trump’ın ulusal ve ekonomik güvenliği geliştirme konusundaki adımlarını desteklediğini kaydetti.

TRUMP’IN TAN’A İSTİFA ÇAĞRISI

Trump, yarı iletken üreticisi Intel'in CEO’sunun "büyük bir çelişki içinde" olduğunu belirterek istifaya çağırmıştı. Söz konusu istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından geldi.

SENATÖR COTTON’DAN SERT İDDİALAR

Cotton, 6 Ağustos tarihli mektubunda, Tan'ın yatırımları ve Çin Komünist Partisi ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen yarı iletken firmalarıyla olan ilişkileri konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Söz konusu mektupta Cotton, mart ayında Intel'in CEO'su olarak atanan Tan'ın düzinelerce Çinli şirketi kontrol ettiğini ve yüzlerce Çinli ileri üretim ve çip şirketinde hissesinin olduğunun bildirildiğini aktarmıştı.

Cotton ayrıca bu şirketlerden en az sekizinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantıları olduğunu öne sürmüştü.

CADENCE DESİGN SYSTEMS VE ÇİN İDDİALARI

Tan'ın son olarak gelişmiş çip tasarımının temel unsurlarından biri olan elektronik tasarım otomasyonu teknolojisi üreten Cadence Design Systems şirketinin CEO'su olarak görev yaptığını anımsatan Cotton, söz konusu şirketin geçen hafta ürünlerini Çin askeri üniversitesine yasa dışı olarak sattığı ve lisans almadan teknolojisini Çinli bir yarı iletken şirketine aktardığı suçlamalarını kabul ettiğini ve bu yasa dışı faaliyetlerin Tan'ın görev süresi içinde gerçekleştiğini belirtmişti.