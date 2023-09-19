Inter'de Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Sociedad maçında yok
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Kaynak: DHA
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, sol uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın oynanacak Real Sociedad karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda İspanyol takımı Real Sociedad ile TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.