Inter'in yeni teknik direktörü belli oldu

İtalyan 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Ruman çalıştırcı Chivu, Inter ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek kontrata imza attı.

Eski bir Inter futbolcusu olan 44 yaşındaki Chivu, Şubat 2025 ile Haziran 2025 arasında Parma'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Inter, 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanan ve mavi-siyahlı takımı 2023 ve 2025 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan İtalyan çalıştırıcı Simone Inzaghi ile yollarını ayırdığını 3 Haziran'da duyurmuştu.