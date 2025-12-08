Inter - Liverpool Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Inter - Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı ve Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi’nde dev bir mücadele sahne alıyor: Inter - Liverpool. Hem İtalyan devinin hem de İngiliz temsilcisinin gruptaki kaderini yakından ilgilendiren bu karşılaşma için futbolseverler geri sayıma geçmiş durumda. Premier Lig’de istediği sonuçları alamayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde alacağı bir galibiyetle nefes almak istiyor. Inter ise kendi sahasında taraftar desteğiyle kazanarak ilk 8 içerisindeki yerini koruma hedefinde. Peki Inter - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynuyor mu? İşte mücadeleye dair tüm detaylar…

INTER - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde kritik öneme sahip Inter - Liverpool maçı için resmi bilgiler açıklandı.

Inter - Liverpool Maçı Tarihi, Saati ve Kanalı

Bilgi Detay Maç Günü 9 Aralık Salı Maç Saati (TSİ) 23:00 Yayın Kanalı tabii spor Hakem Felix Zwayer (Almanya)

Mücadele İtalya’da Inter’in evinde oynanacak. Atmosferin oldukça sıcak geçmesi bekleniyor.

INTER - LİVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter Muhtemel 11

Sommer

Akanji

Acerbi

Bastoni

Barella

Zielinski

Henrique

Hakan Çalhanoğlu

Dimarco

Thuram

Martinez

Liverpool Muhtemel 11

Alisson

Konate

van Dijk

Kerkez

Bradley

Gravenberch

Jones

Wirtz

Szoboszlai

Gakpo

Ekitike

INTER VE LİVERPOOL’UN SON DURUMU

Inter 5 Maçta 4 Galibiyet Aldı

Inter, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet elde etti. Topladığı 12 puan ile turnuvada ilk 8 içerisinde yer alıyor. Son maçında ise Atletico Madrid’e deplasmanda 2-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Liverpool İlk 8 İçin Kazanmak Zorunda

Liverpool, Premier Lig’de zor günler geçiriyor. Son iki lig maçında sahadan beraberlikle ayrılan ekip, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Son iç saha maçında PSV Eindhoven’a 4-1 yenilen İngiliz devi, ilk 8 hedefini sürdürebilmek için Inter deplasmanından mutlaka puan çıkarmak zorunda.

MAÇIN ÖNEMİ

İki dev takım arasında oynanacak mücadele, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek. Inter kazanarak ilk 8 iddiasını güçlendirmek, Liverpool ise kötü gidişatı Şampiyonlar Ligi’nde alacağı galibiyetle hafifletmek istiyor.

Inter - Liverpool maçı ne zaman?

Karşılaşma 9 Aralık Salı günü oynanacak.

Inter - Liverpool maçı saat kaçta?

Maç TSİ ile 23:00’te başlayacak.

Inter - Liverpool maçı hangi kanalda?

Mücadele tabii spor ekranından canlı yayımlanacak.

Maçı hangi hakem yönetecek?

Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

Inter kaç puanda?

Inter, Şampiyonlar Ligi’nde 12 puanla ilk 8 içerisinde yer alıyor.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi performansı nasıl?

Liverpool, 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı ve Inter deplasmanında kazanarak iddiasını korumak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu oynuyor mu?

Hakan Çalhanoğlu bugünkü Liverpool karşılaşmasında ilk 11'de yer alacak.