Inter Miami, Luis Suarez'in sözleşmesini bir yıl uzattı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, Uruguaylı santrfor Luis Suarez ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Suarez'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı duyuruldu.

Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ekiplerde oynayan Suarez, geçen yıl Inter Miami'ye transfer oldu.

Inter Miami'de çıktığı 87 maçta 42 gol atan tecrübeli futbolcu, geride kalan sezon takımıyla MLS şampiyonluğu yaşadı.