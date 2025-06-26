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Inter’den, Çalhanoğlu açıklaması: Sağ bacağında zorlanma tespit edildi

İtalyan ekibi Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği açıklandı.

Spor
  • 26.06.2025 05:24
  • Giriş: 26.06.2025 05:24
  • Güncelleme: 26.06.2025 05:28
Kaynak: AA
Inter’den, Çalhanoğlu açıklaması: Sağ bacağında zorlanma tespit edildi
Fotoğraf: AA

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, internet sitesinden Çalhanoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi."

Inter'le bu sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti.

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