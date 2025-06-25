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Inter’den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Ajans Haberleri
  • 25.06.2025 23:40
  • Giriş: 25.06.2025 23:40
  • Güncelleme: 25.06.2025 23:41
Kaynak: DHA
Inter’den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

İSTANBUL, (DHA)- İTALYA Serie A ekibi Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu 3'üncü haftasında yarın River Plate ile karşı karşıya gelecek İtalya Serie A ekibi Inter, karşılaşma öncesi 31 yaşındaki orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada milli oyuncunun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.

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