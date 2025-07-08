International Stage Camp ilk kez yapılacak: Birlikte üretmenin kıymetini anlıyoruz

İzmir-Efes’teki Ephesus Retreat’te gerçekleşecek International Stage Camp 31 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında, uluslararası tiyatro sahnesinin önde gelen isimlerini Türkiye’de ilk kez bir araya getirecek.

Disiplerarası yaklaşımı ve Uluslararası iş birliğini merkezine alan kültür sanat alanında bilinen iki oluşum olan Vajra Theatre ve NO Tiyatro’nun bir araya gelmesiyle hayata geçirilen International Stage Camp, Türkiye’de sahne sanatları alanında yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Katılımcılarına dört gün boyunca yaratım, doğa, disiplinlerarası üretim ve ilham dolu bir deneyim sunacak olan kamp, hem profesyonel sanatçılara hem gelişmekte olan yeteneklere açık.

Vajra Theatre’nun kurucusu Karen Yazel Yivli ile NO Tiyatro’nun kurucusu Serkan Ortaç BirGün’ün sorularını yanıtladı.

>> International Stage Camp (ISC) fikri nasıl doğdu? İlk tohumlar ne zaman ve nasıl atıldı?

Karen Yazel Yivli: ISC, yurtdışı gözlem ve deneyimlerimizin kaçınılmaz bir sonucu oldu. NO’nun kurucusu Serkan ve ben her zaman en küçük proje fikrimizi bile birbirimizle paylaşarak, bu fikirlerin nasıl geliştirilebileceği, birleşebileceği konusunda da birbirimize alan tanıyarak ilerliyoruz. Masada konuşulan bir hayalden sonra sayısız kez “Nasıl yapabiliriz?” sorusunu sorarak ilk tohumlarını atmaya başladık.

Serkan Ortaç: Tam da International Stage Lab. çatısı altında üretimlere başladığımız günlerin paralelinde, yani Şubat 2025’te, bunun yazın güzel bir lokasyonda bulunan bir retreat otelde gerçekleşmesi fikri üzerine de çalışmalara başladık. Açıkçası ‘nasıl’ sorusunun cevabı benim için ‘delilik ile’dir. Ama bu, kontrol edilebilir bir delilik. Cesaretten doğan, tutkudan beslenen ve sınırları zorlayan bir hayal gücü. Vajra’nın kurucusu Karen’in de büyük bir deli olduğu konusunda gözlemlerim var.

>> Vajra Theatre & NO Tiyatro’nun birleşimiyle böyle bir kamp düzenlemek ne ifade ediyor sizin için?

Serkan: Sadece bir kamp değil; sahnenin ötesine geçen, kelime, beden ve ruhu aynı çemberde buluşturan bir yolculuk gibi görüyorum. İlk günkü hayalimiz, katılımcıların sadece teknik kazanımlar değil, aynı zamanda kendilerini, dünyayı ve hikâyelerini yeniden keşfetmelerini sağlamaktı. Bunu da şehirden uzak, yeşil ve mavinin uzandığı manzarada uyanarak yapabilmelerini istedik. Bugün geldiğimiz noktada, bu hayalin ete kemiğe bürünüyor olmasını görmek heyecan verici.

Karen: Benim için ISC zor günlerde tutunulacak bir dal gibi oldu. Henüz çok gencim ama kendimden sonraki ve önceki nesil için anlamlı bir şey yapmaya, binbir engelle zar zor ulaşabildiğimiz eğitimi, bilgiyi buraya taşımaya, hepimizin daha iyi işler üretmesini sağlamaya çabalamak bana da çok iyi geliyor ve gelecek için ümidimi korumamı sağlıyor. Serkan da ben de ortak noktalarda aynı inancı, inadı ve azmi taşıyoruz. Umuyoruz ki bu kamp yeni işler için yeni bağlara, taze fikirlere sebep olacak.

>> Kampın kültürel-siyasal atmosferle bir ilişkisi var mı? Türkiye’nin mevcut koşullarında sanat yapmanın anlamı üzerine ne düşünüyorsunuz?

Karen: Beni kamp için motive eden en önemli unsurlardan biri günümüzün siyasal atmosferi içerisinde kendimizi geliştirme ve sorumluluk alma inadı diyebilirim. Sanatçılar olarak yaşananlardan gözümüzü kaçırmamakla, bunları anlatmakla ve hissetmekle yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. Çok kez sırtını dönüp gitmek istemiş biri olarak şu an istediğimiz şey kesinlikle bu ülkeden “kaçma” arzusu yaratmak değil. Tam tersi, mevcut koşulları iyi analiz edebilecek eğitime ulaşmayı bu kamp ve benzeri alanları açarak sağlamak, inadı bırakmamak, geleceğe iyi tohumlar ekmeye devam etmek…

Serkan: International Stage Camp’te de amacımız, katılımcıların farklı kültürlerden, farklı seslerden beslenerek kendi iç dünyalarına daha derin bir yolculuk yapmaları. Bu coğrafyada sanat, bazen bir nefes, bazen de bir dayanışma biçimi. O yüzden biz, sanatın birleştirici, iyileştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Kısacası, kampımız politik sloganlardan bağımsız olsa da, varlığıyla bile bir duruş sergiliyor: Bir araya gelmenin, paylaşmanın ve üretmenin kıymetini hatırlatıyor. Bence bu bir slogandan çok daha güçlü.

>> Hem profesyonel hem gelişmekte olan sanatçılara açık olması ne gibi bir dinamik yaratıyor?

Karen: Usta ile çırağın yan yana durabileceği etkinlikleri önemli buluyorum. Sabah akşam hep beraber kalacağımız için alanda edilecek sohbetlerde yeni sorular, yeni cevaplar doğacaktır. Bu sohbetler ve deneyim çeşitliliği de en az atölyeler kadar eğitici olabiliyor.

Serkan: Bence işin en heyecanlı kısmı burada başlıyor; hem profesyonel hem gelişmekte olan sanatçılara açık olması, kampın içine çok güçlü bir enerji ve denge getiriyor. Deneyimli sanatçılar tazeliği ve merakı hatırlarken, gelişmekte olanlar da o deneyimden cesaret ve ilham alıyor. Kimsenin kimseye yukarıdan bakmadığı, herkesin birbirinden beslendiği hiyerarşisiz bir çember kurmak… ISC’nin en güzel tarafı bu ve biz bunu kalbine yerleştiriyoruz.

>> Omar Elerian, Carmen Nasr ve Alex Murphy gibi uluslararası isimlerle nasıl bir iş birliği kurdunuz?

Serkan: Karen ile ben, dünyadaki sanatsal gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ISC programını oluştururken Türkiye’ye gelmesini istediğimiz yönetmen, oyuncu ve yazarlardan bir liste oluşturduk. Bu listedeki isimler hakkında uzun uzun konuştuk, tartıştık ve listeyi son haline getirdik. Devamını Karen anlatmalı, çünkü bundan sonrası onun yeteneği…

Karen: Serkan’ın da dediği gibi dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. İsimler konusunda ince eleyip sık dokuyarak mevcut durumda neyi öğrenmeye ihtiyacımız olduğunu, neyin eksik olduğunu anlamaya çabalıyoruz. İsimler de bu şekilde detaylı bir araştırmayla, uzun görüşmeler sonucu geliyor. Sanatçılar olarak dünyanın neresinden olursak olalım birbirimizi derinden anladığımızı biliyorum. Kampa gelecek değerli eğitmenlerimiz de yaptığımız toplantılardan sonra kendi ülkemiz için neyi geliştirmek istediğimizi bildikleri için bu eksiklerin giderilmesi adına deneyimlerini bizimle paylaşacak olmaktan mutluluk duyuyorlar.

>> Uluslararası bağlar açısından kampın Türkiye'ye nasıl bir katkı sunacağını düşünüyorsunuz

Karen: Böyle bir kampta kurulan kişisel ve profesyonel ilişkiler, uzun vadede ülkeler arası iş birliklerine ve dostluklara dönüşebiliyor. Ayrıca zaman içinde Türkiye’nin uluslararası alandaki görünürlüğünün artmasını istiyoruz. Bu kamp da o yoldaki adımlardan biri. Birçok sanatçı vize ya da dil problemleriyle uğraştığı için yurtdışındaki eğitimlere gidemiyor. ISC’nin bu noktada katkı sunacağını düşünüyoruz.

Serkan: Yaptığımız iş, Türkiye’nin sanatsal hafızasına çok güçlü bir uluslararası damar ekliyor. Farklı ülkelerden gelen sanatçılarla buluşmak; sadece teknik paylaşımı değil, aynı zamanda kültürel bir alışverişi, karşılıklı bir ilham akışını da beraberinde getiriyor. Türkiye’de sanat yapmak zaten başlı başına bir cesaret işi; uluslararası bağlar sayesinde hem perspektifimiz genişliyor hem de buradaki üretimlerin dünyaya açılma potansiyeli büyüyor. Yani bu kamp, Türkiye’yi sadece bir ‘izleyici’ değil, aynı zamanda uluslararası sahnenin aktif bir oyuncusu haline getirme hayalimizin somut bir adımı. Yakında, birçok insanı uyutmayacak gelişmeleri paylaşacağız.