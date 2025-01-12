İnternet alışverişinde yeni dönem: İade hakkı kaldırıldı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2025 yılı ile birlikte yürürlüğe giren yönetmelikle, akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde 15 günlük iade hakkının kaldırıldığını belirtti.

Dünya gazetesinin haberine göre Şahin, söz konusu değişikliğin özellikle yanlış ürün gönderen satıcılarla ilgili büyük mağduriyetlere ve hak kayıplarına yol açacağına dikkat çekti.

Kullanıcılar, söz konusu değişikliğin yeni mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekerken, yeni dönemde değişiklikler yalnızca 'ayıplı mal' sınıfına giren ürünlerde geçerli olacak.

Öte yandan, cayma hakkının yanı sıra kullanıcının ürününde arıza çıkması halinde değişim için gönderilecek ürünün kargo ücreti de satıcı tarafından üstlenilmeyecek. Yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklerde, "Eğer tüketici ürününü geri gönderecekse kargo parasını da kendisi ödeyecek" ifadesine yer veriliyor.

"TÜKETİCİYİ KANDIRMAK ÇOK DAHA KOLAY"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu düzenlemeyle birlikte tüketicinin kandırılmasının daha kolaylaştığına dikkat çekerek, "Diyelim ki telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok. Paranızla rezil olduğunuz gibi bir de dava açıp 3-5 sene bekleyeceksiniz... Burada satıcı ve sahtekarlık düşüncesi olanlar korunuyor. Onlar rahatça tüketiciyi dolandırabilirler çünkü vazgeçme hakkını yok. Kim mahkemeye verecek ve senelerce bekleyecek. Bir de üzerine masraf edecek. Karşı taraf bunun kılıfını da hazırlamışsa hem para ödeyecekseniz hem de avukat masrafını karşılayacaksınız. Bu çok yanlış bir yönetmelik değişikliğiydi. Biz buna tepkimizi dile getirdik" şeklinde konuştu.