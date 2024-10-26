İnternet alışverişlerinde "kasım rüzgarı" için tedbirler artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çok sayıda kampanya hazırlığı yapılan kasım alışverişlerinde yurttaşların dolandırılmaması için tedbirleri artırdıklarını belirterek, "Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız vakit kaybetmeden Bakanlığımızın 'https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi' internet adresi üzerinden şikayetlerini bildirirlerse gereği hemen yapılacaktır" dedi.

Bolat, dünyada ve Türkiye'de son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen e-ticaretin, Covid-19 salgınının etkisiyle rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, lojistik ve finansal hizmetlerde yaşanan iyileştirme ve gelişmelerin etkisiyle e-ticaretin dünya ticaretinden aldığı payda her geçen yıl önemli artışlar görüldüğüne dikkati çeken Bolat, geçen yıl küresel perakende e-ticaret satışlarının 5,8 trilyon dolar olduğunu kaydetti.

Bolat, "Bu hacmin 2024'te 6,3 trilyon doları ve 2027'ye kadar 8 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de ise e-ticaret hacmi geçen yıl 1,85 trilyon liraya ulaştı; bu yıl 3,4 trilyon lira olması öngörülüyor" dedi.

"KAMPANYA VE İNDİRİMLER KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALI"

Kurallara aykırı hareket eden firmalara gerekli cezaların verileceğini vurgulayan Bolat, "e-Ticaret sektöründe çok sayıda kampanyanın bir araya geldiği kasım ayında vatandaşlarımızın dolandırılmaması için e-ticaret siteleri tarafından yapılan indirimleri mercek altına alacağız. Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız, vakit kaybetmeden Bakanlığımızın 'https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi' internet adresi üzerinden şikayetlerini bildirirlerse gereği hemen yapılacaktır" diye konuştu.

Bolat, yurttaşların da internet sitelerinden alışveriş yaparken dikkat etmesini isteyerek, özellikle sitenin "domain adresi"nin eşleşip eşleşmediğine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Kampanya ve indirimler konusunda dikkatli olunmalı. Gerçekçi olmayan indirimlerin dolandırıcılık riski taşıyabileceğine dikkat edilmesi gerekir. e-Ticaret hayatı kolaylaştıran bir yöntem olsa da bazı riskleri beraberinde getiriyor. e-Ticaret yaparken olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde öncelikle ürünün satın alındığı e-ticaret pazar yeri veya e-ticaret sitesiyle iletişime geçilmesi, herhangi bir çözüm bulunamaması halinde ise tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemelerine başvurulması gerekiyor. Öte yandan, dolandırıcılık şüphesi bulunması halinde ise cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. Ayrıca, ödemenin kredi kartı veya banka kartıyla yapılması halinde ilgili bankayla iletişime geçilerek işlem itirazı yapılabiliyor."

Bolat, denetim programına alınan firmaların mesafeli satış ve uygulamalara, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca idari para cezası uygulandığını, mevzuata aykırılık teşkil eden hususlarda da gerekli görülmesi hallerde internet sitesi hakkında erişim engeli talep edilebildiğini belirterek, "Bu yılın 9 ayında Bakanlıkça yapılan inceleme ve denetim işlemlerinde, mesafeli satış faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen 54 firma için 238 milyon 155 bin 602 lira idari para cezası uygulandı" dedi.