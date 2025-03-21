İnternet bant daraltması sistemleri kilitledi: Kan tahlili göndermek bile mümkün olmadı

AKP hükümetinin son yıllarda sıklıkla yaptığı bant daralması, sosyal medya platformlarına girişinin kısıtlanması ve internetin yavaşlaması sağlık başta olmak üzere eğitim, sanayi, bankacılık gibi pek çok sektörü olumsuz etkiledi.

Özellikle hekimlerin haberleşmek ve hasta sonuçlarını paylaşmak için kendi aralarında kullandığı WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında yaşanan sorunların sağlık sistemini daha da çıkmaza soktuğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) soruşturma ve İBB Başkanı İmamoğlu’na gözaltı kararı verilmesinin ardınan özellikle İstanbul genelinde iki gündür sosyal medya mecralarında erişim sorunu yaşanıyor.

Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp başta olmak üzere sosyal ağlara bant daraltması uygulanması sürerken pek çok kullanıcı VPN ile interneti kullanmya çalışıyor. Ancak bu durum da güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor. Başta eğitim araştırma hastaneleri olmak üzere ASM’ler, eczaneler kısacası sağlık kurumlarının kısıtlamadan olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Kısıtlamanın ortaya çıkardığını sorunları BirGün’e anlatan asistan hekimler "Örneğin bizler hocalarımızla WhatsApp üzerinden hastaların tahlil, tetkik gibi sonuçlarını hızlı şekildee değerlendiriyor ve geri dönüş alıp tedaviye başlıyoruz. İki gündür bu konuda ciddi sorun yaşıyoruz. Basit bir kan tahlili sonucu bile birbirimize gönderemiyoruz. Mesajlar gitse de görüntü açılmayınca sorun yaşıyoruz. Böyle olunca sözel söylemek gerekiyor. Ama örneğin iki kan sonucu karşılaştırmak istesek bunu görselle yapmak daha pratikken bu yapılamıyor. Yani özetle bu uygulama tüm sistemimizi yavaşlattı. Hekimler hasta konsültasyonları yapıyor bu da şuan sorunlu. Bunun dışında aile hekimliği uygulamasında e-NABIZ yoğun kullanılıyor. Orada da sorunlar yaşandığı bilgileri geliyor. Teknoloji çağında teknolojiden kopmak hızlılığı da etkiledi" diyerek yaşadıklarını anlattı. Öğrenciler ise özellikle online eğitim verilen yerlerde sorun yaşadığını anlattı.

ÖNEMLİ BİR AKSAKLIK

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, teknoloji çağında internet yavaşlatmanın kabul edilemeyeceğini belirterek "Teletıp diye bir uygulamadan bahsedilen çağda iletişim özgürlüğümüz engelleniyor. Biz hekimler kendi aramızdaki iletişim, hasta danışma, konsültasyonu sıklıkla internet üzerinden yaparız ancak kısıtlamadan dolayı bu sistemler aksadı" diyerek tepki gösterdi. Çocuk kardiyoloji uzmanı olan Küçükosmanğlu "Ben asistanlığımda bir EKG görmek için gece evimden kalkıp hastaneye gittiğimi hatırlıyorum. Ama şimdi bir fotoğraf göndererek WhatsApp üzerinden rahatlıkla yapabiliyoruz. Kısıtlama önemli bir aksaklığa yol açtı" dedi.

YASAKÇI ZİHNİYET

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Çayan Çalık da şunları söyledi:

"İktidar tüm baskı araçlarını devreye sokuyor. Online eğitim süreçlerinin parçası olan öğrencilerimizin eğitim hakkına erişimini engelliyor. Sağlık sistemiyle ilgili de özellikle daraltmalar, sağlık sisteminden yararlanmak isteyen acil hastaların durumlarının tehlikeye girmesine sebebiyet veriyor. Bant daraltma hamlesi 6 Şubat depreminde çok ciddi bir tartışma konusu olmuştu. Bugün halen bu tür toplumsal meselelerde toplumun tepki vermesi muhtemel her durum başgösterdiğinde internete dönük mevcut yasaklama hamleleri geliyor, bunlar çare değil. İktidarın bu hamlelerden vazgeçmesi, bu yasakçı zihniyetten vazgeçmesi gerekir."

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ANAYASAYA AYKIRI

İfade Özgürlüğü Derneği’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz de bant daraltmasına tepki göstererek özetle şu değerlendirmeyi yaptı: "Cumhurbaşkanlığı talebi ve BTK eliyle yapılan bant daraltma uygulaması keyfidir, hukuka ve Anayasaya aykırıdır. Bant daraltma uygulaması yeni değil, İstiklal Caddesi terör saldırısı, Kahramanmaraş merkezli Şubat 2023 depremi ve en son Ekim 2024 içindeki TUSAŞ saldırısı sonrası bu uygulama ile karşı karşıya kalmıştık. Bu uygulamaların hepsi tepki çekmiş ve eleştirilmişti. Amaç vatandaşın haber almasını engellemek. Bant daraltma uygulaması keyfidir, sansürdür.‘‘