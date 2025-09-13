İnternet sitesi kopyalayarak sigorta dolandırıcılığı: 3 kişi tutuklandı
Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internet sitesi kopyalayarak sigorta dolandırıcılığı yapan 5 kişi yakalandı; şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Kayseri’de, bir internet sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi, 3 milyon 39 bin TL dolandırdığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi, 3 milyon 39 bin TL dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Kayseri merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan arama yönlendirme cihazı, ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 10 cep telefonu, 11 sim kartı, 2 harddisk ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.