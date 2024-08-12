İnternete bir zam da Türk Telekom’dan

Ekonomi Servisi

TürkNet'in ardından Türk Telekom da tarifelere zam yaptı. Türk Telekom, tarifelerine yüzde 30 oranında zam uyguladı.

Türk Telekom, son güncellenmiş fiyatlarını duyurdu ve internet paketleri için yeni bir liste yayımlandı.

Şirketin web sitesinde yayınlanan listeye göre, 16 Mbps hızındaki en uygun paket için taahhütlü aylık ücret 579 TL olarak belirlendi.

Altyapısı uygun olan kullanıcılar daha yüksek hızları tercih etmek istediklerinde, bu hızlar için ödeyecekleri bedel de artıyor.

1000 Mbps hızındaki paketin aylık ücreti bin 89 TL'ye kadar çıkıyor.

Aynı hız ve özelliklerdeki paketlerin rakip firmalarda 500 TL civarında olması, Türk Telekom kullanıcılarının sosyal medyada fahiş fiyatlara olan tepkilerini artırdı.