İnterneti eğitim için kullanmıyoruz

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre, internet üzerinden eğitim, mesleki veya özel amaçlar ile öğrenme faaliyetinin bir önceki yıla göre düştü. 2023 yılında çevrimiçi öğrenme faaliyeti yüzde 18,7 iken bu oran 2024'te yüzde 13,9 oldu.

Yine benzer şekilde çevrimiçi bir kurs alma oranı da yüzde 8,2'den yüzde 6'ya, sesli veya görüntülü çevrimiçi araçları kullanarak eğitimciler veya öğrencilerle iletişim kurma da yüzde 13,3'ten yüzde 7,9'a düştü. Kullanıcıların en çok WhatsApp ve Youtube gibi sosyal medya platformlarını kullanıldığını gösteren araştırmaya göre, Türkiye'de erkekler kadınlara göre daha fazla internet başında zaman geçiriyor.

Kaynak: Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2024 (TÜİK) (%)

X’İN KULLANIMI DÜŞTÜ

İPA’nın ‘‘Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması"nda öne çıkan veriler özetle şöyle:

• 2024 yılında İstanbul’da hanelerin yüzde 99,2’sinin evden internete erişim imkanına sahip olduğu gözlendi. Bu oranın 2023'te yüzde 98,5 olduğu görüldü. Türkiye’de ise internete erişim imkanı olan hane oranının 2024 yılında yüzde 96,4 olduğu hesaplandı.

• 2024'te internete erişim imkânı olan hane oranında İstanbul’u yüzde 98,5 oranıyla Batı Anadolu, yüzde 98,1 ile Doğu Anadolu, yüzde 97,2 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 96,8 ile Ege, yüzde 95,2 ile Akdeniz bölgesi takip etti. Sıralamanın en sonunda ise yüzde 91,7 ile Batı Marmara'nın yer alması dikkat çekti.

• İstanbul’da İnternet kullanan bireylerin oranı yüzde 95,3 oldu. Türkiye’de 2024 yılında 16-74 yaş arasındaki bireylerde internet kullanan bireylerin oranı yüzde 88,8 oldu. İstanbul’da ise bu oranın yüzde 95,3 olduğu görüldü.

• Araştırmada, Türkiye'de erkeklerin kadınlara göre daha fazla internet kullandığı görüldü. 2024 yılında erkeklerde internet kullanım oranının yüzde 92,2, kadınlarda ise bu oranın yüzde 85,4 olduğu hesaplandı. 2023 yılında ise kadınların, internet kullanım oranının yüzde 83,3, erkeklerin ise yüzde 90,9 olduğu görüldü.

• İstanbul’da da erkeklerin kadınlara göre daha fazla internet kullandığı görüldü. Kentte bu yıl erkeklerde internet kullanım oranının yüzde 96,9, kadınlarda ise yüzde 93,7 olarak yer aldı. 2023 yılında ise kadınların internet kullanım oranının yüzde 95,6, erkeklerin ise yüzde 90,6 olduğu gözlendi.

• İnternet kullanım oranı en yüksek olan yaş grubu 25-34 yaş oldu. Bu yaş gubunu yüzde 96,5 ile 16-24 yaş arasındaki bireyler takip etti. En az internet kullanan yaş grubunun ise 65-74 yaş grubu olduğu görüldü.

• 2024 yılında yüzde 86,2 ile en çok WhatsApp kullanıldı. Yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram oldu. Son 3 yılda WhatsApp, Instagram, Youtube, TikTok ve Snapchat uygulamalarının kullanımı artarken; X, Facebook ve BİP uygulamalarının kullanımında azalış gözlendi.

• Bireylerin yüzde 89,2’si cep telefonu veya bilgisayar satın aldığında fiyatın önemli olduğunu belirtti. Önemli bulduğu özelliklerin sırasıyla fiyat, donanım özellikleri, marka, tasarım veya boyut, cihazın enerji verimliliği olduğu görüldü. Yüzde 2,8’i ise bu cihazlardan hiçbirini satın almadığını ifade etti.

• İnternet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı yüzde 13,9 oldu.

• İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranının 2024 yılında yüzde 13,9 olduğu gözlendi. Bu oranın 2023 yılında yüzde 18,7 olduğu görüldü. Çevrimiçi kurs alanların oranı yüzde 6,0, çevrimiçi öğrenme materyallerini kullananların oranı yüzde 9,7 ve sesli veya görüntülü çevrimiçi araçları kullanarak eğitimciler veya öğrencilerle iletişim kuran bireylerin oranı ise 2024 yılında yüzde 7,9 oldu.