İnternette suç içerikli paylaşımlar yapan 30 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın’da jandarma ekiplerince yapılan 10 günlük çalışmalarda, sosyal medya platformlarında suç içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında işlem yapıldı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 1-11 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde sosyal medya platformları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilişim sistemleri üzerinden “Yasadışı Bahis”, “Müstehcenlik” ve “Fuhuş” içerikli paylaşımlarda bulunan 884 adet internet sitesine Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) aracılığıyla muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla işlem yapıldı.

Oltalama metoduyla vatandaşları dolandırmayı veya kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 155 adet web sitesine Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla işlem yapıldı. Ayrıca il genelinde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi maksadıyla farklı tarihlerde okul ve seminerlerde toplam 289 öğrenci, eğitici ve vatandaşın bilgilendirilmesi sağlandı. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla her türlü suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.