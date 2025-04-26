İnternetten hasır çanta yapımını öğrenip dükkan açtı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta internetten hasır çanta yapımını öğrenen ev hanımı Necla Özçelik, kendi dükkanını açarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Boş vaktini değerlendirmek isteyen 50 yaşındaki Özçelik, yaklaşık 4 yıl önce internetten hasır çanta yapımını öğrendi.

Zamanla kendisini geliştirerek yaptığı çantaların çevresindekilerce beğenilmesi üzerine ürünlerini satmaya başladı.

Daha sonra dükkan açan Özçelik, ürünlerini pek çok kente göndermenin yanı sıra çeşitli etkinliklerde sergiliyor.

Özçelik, farklı modellerde çantaların yapımını öğretmek amacıyla ev hanımlarına kurs vermeye başladı.

- "Tamamen kendi imkanlarımla bu işe başladım"

Necla Özçelik, gazetecilere, tamamen kendi imkanlarıyla bu işe başladığını söyledi.

İnternette videoları izleyerek çanta yapmaya başladığını anlatan Özçelik, "Ürünlerim büyük rağbet gördü. Sosyal medya hesabı açarak oradan satışa başladım. Sonradan dükkan açtım." dedi.

Özçelik, ürünlerine ülkenin farklı şehirlerinden ve yurt dışından da ilgi olduğunu belirterek, "Hem ürünlerimi satıyorum hem de kursiyerlere yapımını gösteriyorum. Ev hanımlarının yaptıkları çantaları sergilerde, fuarlarda satıyoruz. Onlar da para kazanıyor, ailelerine maddi destek oluyorlar." diye konuştu.

Üretmenin önemine işaret eden Özçelik, "Kadınlara hep destek oldum. Bence her insan bir şeyler üretmeli. Kendilerine güvensinler, kadınlar her şeyi yapabilir." ifadesini kullandı.