İnternetten iş başvurusunda bulundu, 817 bin lira dolandırıldı

Bursa'da internet üzerinden iş başvurusu yapan kadın, çalışmaya başladığı iş yerinin sahibi tarafından kredi notunu yükseltme vaadiyle kandırılarak 817 bin lira dolandırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesinde meydana geldi. 38 yaşındaki B.Çakır, internet üzerindeki iş ilanları sitelerinden bir iş yerine başvurarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra işyeri sahibi 47 yaşındaki A.B., Çakır'a "kredi notunu yükseltelim" diyerek telefonunu istedi. Genç kadın telefonunu teslim etti, cihaz 2-3 saat şüphelide kaldıktan sonra geri verildi.

MOBİL BANKACILIK BİLGİLERİNİ EŞLEŞTİRDİ

İş çıkışında evine dönen B.Çakır, cep telefonunda yaptığı kontrollerde bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini ve hesaplarından yüklü miktarlarda para transferleri yapıldığını fark etti. Detaylı incelemede, patronu A.B.'nin kendi telefonuna müştekinin mobil bankacılıklarını eşleştirdiği ve bu yolla toplam 817 bin lira kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., 13 Haziran 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.