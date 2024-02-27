‘İnternetten uyuşturucu ticareti’ hakkında araştırma önergesi

CHP'li Deniz Demir, internet üzerinden yapılan uyuşturucu madde ticareti ve artan madde bağımlılığı hakkında Meclis araştırma önergesi verdi.



CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Deniz Demir, internet üzerinden yapılan uyuşturucu madde ticareti ve artan madde bağımlılıkları hakkında TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Demir "Dünya genelinde ve ülkemizde yasadışı uyuşturucuların pazarlanması için posta hizmetleri, internet, sosyal ağlar ve mesajlaşma platformlarının kullanımında bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle pandemi süreci ile birlikte online uyuşturucu ışı büyük artış göstermiştir. İnternet ve ticaret platformları yasadışı uyuşturucu endüstrisi tarafından istismar edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Önergenin gerekçesinde, şöyle dendi:

“HER GEÇEN YIL ARTIYOR”

“Son 10 yılda uyuşturucu kullanımı yüzde 23 artmıştır. 2021'de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 17 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı raporlanmıştır. Ülkemizde de uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı her geçen yıl artmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu maddelere ulaşım kolaylaşmaktadır. Sosyal ağlar üzerinden şifreli ya da açıkça verilen ilanlar ile yoğun bir uyuşturucu madde ticareti ağı sağlanmaktadır. Ticareti yapılan, alınıp satılan sadece uyuşturucu maddeler değil; bireylerin ve toplumun sağlığıdır.

“ÇEVRİMİÇİ İLANLARIN TESPİT EDİLMESİ ELZEMDİR”

Sosyal ağların uyuşturucu ticareti üzerindeki etkisinin araştırılması, internet üzerinden verilen uyuşturucu maddelerle ilgili şüpheli çevrimiçi ilanların tespit edilmesi elzemdir. Uyuşturucu maddelerin yasadışı satışına karşı koymak ve suç şebekelerini engellemek açısından internet üzerinden yayılan madde bağımlılığına dikkat etmemiz gerekmektedir.”