Interpol, cezaevi aracından firar eden mahkum için kırmızı bülten çıkardı

Fransa'da cezaevi aracından firar eden mahkum için kırmızı bülten çıkarıldı. İki cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiği, üçünün ise ağır yaralandığı olayda araçtaki mahkum firar etmişti.

Dünya 15.05.2024 16:48 Giriş: 15.05.2024 16:48

Güncelleme: 15.05.2024 16:51 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA