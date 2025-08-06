Interpol Daire Başkanlığı depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın firari sanıklarının yurtdışına kaçtığını tespit etti

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında, firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in "yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığını" tespit etti. Talep edilmesi halinde her iki firari için "kırmızı bülten" çıkarılabileceği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı, enkaz altında kalan 35 kişi yaşamını yitirdi. Apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri olan sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize ettiği belirtilen sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4'er aydan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, yaklaşık 700 gündür aranıyor.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yasa dışı yollardan yurtdışına çıktıklarının değerlendirildiği, talep edilmesi halinde her iki firari sanık için de kırmızı bülten çıkarılabileceği bildirildi. Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın iki sanıkla ilgili tespitlerine ilişkin yazısı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"NİHAYET EMNİYET FİRARİLERİN YURT DIŞINDA DA ARANABİLECEĞİNİ BİLDİRMİŞ; ŞİMDİ SIRA MAHKEMEDE"

Yıkılan apartmanda oğlu Ahmet Can, gelini Nesibe Kaya ve 6 aylık torunu Asude Zabun'u kaybeden Nurgül Göksu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mahkemeye gönderdiği belgeleri ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Göksu, şunları kaydetti:

"Ben depremden bu yana evlatlarım için adalet mücadelesi veriyorum. 5 duruşmadır firari sanıklar yakalansın diye kırmızı bülten talep ediyoruz. Mahkeme ısrarla reddediyor, oysa ki firarilerin yurt dışı bağlantılı ticari faaliyetleri var. Ben sıradan bir vatandaş olarak bile bunun öngörebiliyorken yetkililerin bunu bilmesi ve önlem alması gerekirdi. Nihayet emniyet firariler yurt içinde bulunamadığı için kırmızı bülten talebi olursa, firarilerin yurt dışında da aranabileceğini bildirmiş; şimdi sıra mahkemede. Firarilerin avukatı Ersan Şen; kırmızı bülten talebimiz için 'Kırmızı bültenin devlete maliyetini biliyor musunuz?' diye sormuştu. Firariler teslim olmadığı için devlet bu maliyeti üstlenmek zorunda kalıyor. Geçtiğimiz günlerde dosyamızdaki tek tutuklu sanık da firar etti, onla ilgili de kırmızı bülten çıkarılmasını ve bu kez geç kalınmamasını istiyorum. Çünkü firar eden iç mimar diğer iki firariyle bir çok ortak iş yürütüyordu, o da yurt dışına kaçmış olabilir. Ben depremden bu yana evlat hasreti ile yanıp tutuşurken bir de bu detaylarla uğraşmak zorunda kalıyorum."

Göksu, daha önce de enkaz başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek, "Bu insanlara kırmızı bülten çıkarılmalı; en azından duruşmada karşımda görmek istiyorum ki çocuklarımın ölümüne sebep oldukları için onlardan hesap sorabileyim" demişti.