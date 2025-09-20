Interpol peşindeydi, İstanbul'da bulundu

Haber Merkezi

Yaklaşık 20 yıl önce Üsküdar’da bir camiden çalınan ve Interpol tarafından aranan hattat Mehmet Sami Efendi’nin hat levhası bir operasyonda ele geçirildi.

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik Haziran ve Eylül tarihleri arasında 5 ilçede 11 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçen eserler arasında hat levhanın yansıra bin 771 parçadan oluşan Yunan/Roma İmparatorluk dönemlerine ait, insan bezemeli mozaik eser, Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ile Anadolu Selçuklu devleti dönemlerine ait olduğu düşünülen 2 bin 627 sikke grubu el geçti.

Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olduğu anlaşılan pişot, kama, kılıç, şamdan, mumluk, kadeh, mühür, ikona vb. olmak üzere toplam 454 obje ve 47 fil dişinden imal edildiği değerlendirilen bilezik formunda takı ele geçen eserlerden bir bölümü.