Interpol, Pınar Selek için istenen kırmızı bülten talebini reddetti

Sosyolog ve yazar Pınar Selek’in 27 yıldır yargılandığı ve 4 kez beraat etmesine rağmen müebbet hapis talebiyle yargılanmaya devam ettiği Mısır Çarşısı davasında bugün bir duruşma daha görüldü.

Yeni atanan heyetin karşısında 7 Şubat’ta görülen bir önceki duruşmada mahkeme, Selek hakkındaki tutuklama kararının devamına, Kırmızı Bülten talebinin beklenmesine ve Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak istinabe evrakları hakkında bilgi istenmesine karar vermişti.

25 Nisan’daki son duruşmada mahkemenin Pınar Selek hakkındaki Kırmızı Bülten talebinin İnterpol tarafından uygun bulunmadığına ilişkin resmî yazı dosyaya girmişti.

Ancak mahkeme bu gelen resmî yazıya rağmen geçen celsedeki ara kararını tekrarlayarak Kırmızı Bülten talebinin sonucunun beklenmesine hükmetti.

Ayrıca Selek hakkındaki tutuklama kararının devamına ve Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak istinabe evrakları hakkında bilgi istenmesine karar verildi. Duruşma 21 Ekim 2025 saat 10:45’e ertelendi.