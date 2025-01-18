Interpol tarafından aranan Bayram Yıldız, Arnavutluk'ta yakalandı

Arnavutluk polisi, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "evrakta sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçları nedeniyle aranan Türk vatandaşı Bayram Yıldız'ın Morina Sınır Kapısı'nda yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Arnavutluk polisi hakkında yakalama kararı bulunan Bayram Yıldız'ı yakaladı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "evrakta sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Yıldız'ın Kosova-Arnavutluk sınırındaki Morina Sınır Kapısı'nda tutuklandığı belirtildi.

Yıldız'ın Interpol tarafından uluslararası arama listesinde olduğu aktarıldı.

Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Bayram Yıldız'ın ülkeye giriş yapmak istediği sırada detaylı kontroller sonucunda yakalandığı belirtilirken, "Kukes İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Interpol ile yapılan bilgi alışverişi sonucunda, Türkiye tarafından aranan Bayram Yıldız sınırda gözaltına alınmış ve iadesi için gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.