Interpol tarafından aranan 'Golani' çetesine operasyon : 11 şüpheli yakalandı
Bursa merkezli operasyonda, Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan da dahil 11 kişi gözaltına alındı. Örgütün 250 bin liraya tetikçi tuttuğu ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan’ın da bulunduğu silahlı suç örgütü "Golani''ye operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün 250 bin liraya tetikçi tuttuğu ortaya çıktı.
Bursa merkezli, İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerini kapsayan operasyonda, S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö., E.T., yakalandı.
Gözaltına alınan 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.