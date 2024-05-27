İnterpol tarafından aranan şahıs Nevşehir'de yakalandı
İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kaydı bulunan A.B. Nevşehir'de yakalandı. 1999 yılında vatandaşlıktan çıkartılmış olan şahıs sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnterpol ve Europol tarafından yakalama kaydı bulunan şahıs Nevşehir’de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kaydı bulunan ve 1999 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılan A.B.'nin; Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
A.B. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.