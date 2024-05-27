İnterpol tarafından aranan şahıs Nevşehir'de yakalandı

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kaydı bulunan A.B. Nevşehir'de yakalandı. 1999 yılında vatandaşlıktan çıkartılmış olan şahıs sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Güncel 27.05.2024 15:10 Giriş: 27.05.2024 15:10

Güncelleme: 27.05.2024 15:14 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)