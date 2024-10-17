Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Kırıkkale'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma yürüttü.

Yapılan operasyon sonucu, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu B.A.H., kent merkezinde yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan B.A.H., cezaevine gönderildi